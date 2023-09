Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt

Düren (ots)

Am gestrigen Montag (25.09.2023) gegen 11:45 Uhr kam es auf der Veldener Straße an der Kreuzung zur Neuen Jülicher Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde.

Die 55- Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Veldener Straße in Richtung Birkesdorf. An der Kreuzung der Veldener Straße mit der Neuen Jülicher Straße wollte sie weiter geradeausfahren, die für sie geltende Ampel zeigte Grün. Zur gleichen Zeit wollte ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Pkw, von Birkesdorf kommend, von der Veldener Straße aus nach links in die Neue Jülicher Straße einbiegen. Er fuhr in die Kreuzung ein und sah die Radfahrerin dabei zu spät. Der Autofahrer konnte weder abbremsen noch ausweichen. Es kam zu einem Unfall, bei dem die Frau aus Niederzier stürzte und derart verletzt wurde, dass sie von Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden musste. Dort nahm man sie stationär auf. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

