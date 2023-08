Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Steinebach an der Wied - Unfall ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Steinebach an der Wied (ots)

Ein 52jähriger Mann aus Bad Neuenahr - Ahrweiler wendete am Samstag, 05.08.2023, etwa 19:00 Uhr, sein Fahrzeug in der Seeburger Straße in Schmidthahn und beschädigte dabei eine in der Einmündung liegende Kabeltrommel. Nach der Aufnahme des Unfallschadens stellten die Beamten bei dem Verantwortlichen Hinweise auf Drogeneinfluss fest und ließen ihm daher eine Blutprobe entnehmen. Zudem besaß der Mann schon vorher keine Fahrerlaubnis mehr. Ob er seinen Pflichten als Unfallverursacher vollständig nachgekommen ist, ist ebenfalls noch fraglich, eine Unfallflucht steht daher noch im Raum. Es wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell