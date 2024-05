Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240513.6 Lohe-Rickelshof: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Lohe-Rickelshof (ots)

In der Zeit zwischen den 08.05.2024, 17:30 Uhr und dem frühen Morgen des 10.05.2024, 04:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale im Loher Weg. Unbekannte entwendeten die Tageseinnahmen. Zuvor manipulierten sie erfolgreich an einem Fenster am Gebäude, um sich Zutritt zum Objekt zu verschaffen. In der Filiale öffneten die Einbrecher Schränke und fanden die Tageseinnahmen und das Wechselgeld im sehr niedrigen vierstelligen Bereich. Beides nahmen die Täter an sich. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bei der Kripo Heide unter der Rufnummer 0481 - 940.

