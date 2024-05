Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240513.4 - Brunsbüttel: Schiffsführer offenbar unter Einfluss berauschender Mittel

Brunsbüttel (ots)

Am Mittwoch, den 08.05.2024, gegen 14:15 Uhr, wurde in Höhe des Elbehafens Brunsbüttel der Schiffsführer eines Kutters von Beamten des WSPR Brunsbüttel hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Der Schiffsführer räumte den Konsum von Cannabis am Vortag ein. Ein später in der Wache durchgeführter Drogenvortest reagierte zudem positiv auf Kokain. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde dem Mann der weitere, aktive Dienst an Bord untersagt. Die Ermittlungen dauern an.

