POL-IZ: 240513.5 - Horst: Unfall unter Alkoholeinfluss

Itzehoe (ots) - Durch das Auswerten von GPS-Daten eines im Vorfeld am Itzehoer Jahrmarkt am 04.05.2024 entwendeten E-Scooters konnte die Polizei den Standort des Rollers in einer Garage in der Lindenstraße ermitteln. Im Zuge weiterer Ermittlungen ordnete das Amtsgericht Itzehoe die Öffnung und Durchsuchung der Garage des 52-jährigen Itzehoers an. Hier konnten die ...

mehr