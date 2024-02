Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen++Kennzeichen abgerissen++Von Fahrbahn abgekommen+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen+ Riede. Am Wochenende, von Samstag 13.30 Uhr bis Sonntag 12.30 Uhr, brachten bislang unbekannte Täter in mehrere Firmentransporter im Ortsteil Felde in der Felder Dorfstraße ein. Ersten Erkenntnissen nach, flüchteten die Täter ohne Diebesgut. Hinweise zu der Tat können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.

+Kennzeichen abgerissen+ Verden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 22 bis 07 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Pkw auf einem Parkplatz in der Moorstraße. Sie rissen die Kennzeichen der Pkw ab und ließen diese in der Nähe liegen. An den Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Oyten. Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg ein Verkehrsunfall. Dabei wurde niemand verletzt. Ein 35-jähriger Fahrer eines Transporters geriet aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und fuhr sich mit seinem Fahrzeug im Seitenraum fest. Ein Abschlepper musste das Fahrzeug aus dem Grünstreifen ziehen. Für die Bergungsarbeiten musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell