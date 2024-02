Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 04.02.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

Bereich Landkreis Verden:

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Achim - Am Samstag, gegen 15:15 Uhr, kam es in Achim-Baden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer aus Verden schwer verletzt wurde. Der 46-Jährige befuhr die Verdener Straße in Richtung Etelsen und befand sich in einem Überholvorgang, als die 35-jährige Fahrerin eines Pkw Smart von einem dortigen Tankstellengelände nach links auf die Verdener Straße in Richtung Achim abbog. Hierbei übersah die Achimerin den Motorradfahrer, wodurch es zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Der 46-jährige Verdener wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 9.000 EUR.

Einige geparkte Pkw beschädigt

Verden - Am Sonntagvormittag stellten Beamte des Einsatz- und Streifendienstes in der Moorstraße und Am Alten Pulverschuppen eine Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen fest. Zum einen wurden Kfz-Kennzeichen demontiert, die auf umliegenden Grundstücken aufgefunden werden konnten. Am Alten Pulverschuppen waren zu anderen an abgestellten Pkw die Außenspiegel angeklappt und teilweise abgebrochen. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell