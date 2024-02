POL-VER: Pressemitteilung vom 03.02.2024

Landkreis Osterholz (ots) - LANDKREIS OSTERHOLZ +Neue Betrugsmasche am Telefon+ Ritterhude/Worpswede. Am Donnerstag erhielt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz Hinweise auf eine bislang nicht bekannte Betrugsmasche. In Ritterhude und Worpswede kontaktierten bislang unbekannte Täter die Inhaber eines Gewerbes telefonisch und gaben sich als Mitarbeiter von Google ...

mehr