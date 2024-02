Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +++Brand fordert viele Verletzte+++

PI Verden/Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck - Am Samstagabend gegen 22:55 Uhr kam es in der Mozartstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand, bei dem insgesamt 22 Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Mehrere Notrufe gingen zu der Zeit bei den Polizei- und Feuerwehrleitstellen ein, da in dem Wohnblock starker Rauch auf ein Feuer im Keller oder unteren Flur hinwies und Personen, vor allem in den oberen Stockwerken in ihren Wohnungen eingeschlossen waren. Die anrückende Feuerwehr Osterholz nahm umgehend die Brandbekämpfung auf und rettete Personen teilweise mit der Drehleiter von ihren Balkonen. Trotzdem ließ es sich nicht verhindern, dass 17 Personen durch Rauchgasintoxikationen leicht und drei weitere schwer verletzt wurden. Zwei Personen schweben nach ersten Erkenntnissen in Lebensgefahr. Einer davon, ein 43jähriger Mitbewohner, musste mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Brandursache ist zurzeit noch ungeklärt, die spezialisierte Tatortgruppe der Polizei Verden/Osterholz nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute im Einsatz, die den Brand gegen Mitternacht gelöscht hatten und weiterhin Personen aus ihren Wohnungen evakuierten, da das Wohnhaus unbewohnbar geworden war. 25 Rettungswagen sowie 5 Notärzte kümmerten sich um die Verletzten und Vertreter der Stadt umsorgten die Bewohner, um sie in anderen Wohnungen unterzubringen. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter Tel. 04791/3070 zu melden.

