POL-IZ: 240514.2 Dellstedt: Dieb entwendet Bargeld aus unverschlossenem Haus

Dellstedt (ots)

In der Nacht vom 12.05.2024 auf den 13.05.2024 kam es zu einem Gelddiebstahl aus einem Wohnhaus in der Straße Süderort. Zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr in der Früh hörte der Geschädigte Geräusche in seinem Haus, bemaß diesen aber keine größere Bedeutung zu. Am Morgen stellte er dann bedauerlicherweise fest, dass er ungebeten Besuch hatte. Der Täter schlich erst in die unverschlossene Garage und entwendete aus einem ebenfalls offen gelassenen Fahrzeug Bargeld. Über die Garage gelangte der Dieb ins Wohnhaus und stahl aus einem weiteren Portemonnaie weiteres Geld. In einem angrenzenden Büro erbeutete er abschließend noch eine Spardose. Insgesamt machte der Langfinger Beute im dreistelligen Bereich. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann, meldet sich bei der Polizei Tellingstedt unter 04838 - 2049910.

