POL-S: Zwei Fußgänger nach Verkehrsunfall verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (13.12.2023) in der Haldenstraße ist ein Mann leicht und ein weiterer Mann schwer verletzt worden. Eine 38-jährige Frau war mit ihrem VW gegen 18.00 Uhr in der Haldenstraße in Richtung Pragstraße unterwegs. An einem Fußgängerüberweg im Bereich der Krefelder Straße überquerten die beiden 22 und 28 Jahre alten Männer die Straße, wo es zum Zusammenstoß mit dem VW kam. Hierbei wurde der 28-Jährige leicht und der 22-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

