Sigmaringen

Auseinandersetzung

Am Dienstag kam es am späten Abend auf dem Karlsplatz zu einer Auseinandersetzung. Ein Mann sei laut Zeugen von einer anderen Person verfolgt und mit einem Stein beworfen worden. Vor Ort konnte die Streife den Geschädigten, welcher bereits durch das Personal einer Eisdiele medizinisch erstversorgt wurde, und weitere Zeugen antreffen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Leichtverletzten anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei einer Befragung gab er an, zusammen mit einem Freund aus einer Dreiergruppe heraus zuvor auch mit einem Messer bedroht worden zu sein. Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei die mutmaßlichen Tatverdächtigen ermitteln. Sie gelangen nun wegen gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige.

Gammertingen

Ohne Führerschein unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss nun ein 61-Jähriger rechnen. Die Polizeibeamten kontrollierten ihn am Dienstagvormittag zunächst wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes. Als sich der Fahrer jedoch nicht ausweisen konnte, versuchte er eine andere Identität vorzuspiegeln, um aus der Sache herauszukommen. Bei einer Überprüfung der angegebenen Daten stellte sich jedoch die Täuschung heraus. Schließlich gab der 61-Jährige zu, falsche Personalien verwendet zu haben und schon seit drei Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Den Halter des Fahrzeugs erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Meßkirch

Unbekannter zersticht Autoreifen

Nachdem ein 19-Jähriger in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sein Auto in der Hauptstraße geparkt hatte, fand er am frühen Mittwochmorgen einen seiner Reifen zerstochen vor. Ein Unbekannter Vandale beschädigte den Reifen des rechten Vorderrades mit einem spitzen Gegenstand und verursachte damit einen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Personen, die insbesondere in der Zeit von 23 Uhr bis 1 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Pfullendorf

Mähdrescher sorgt für Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall infolge eines Überholvorgangs kam es am Dienstag gegen 12 Uhr auf der L194. Eine 40-jährige Autofahrerin wollte einen vor ihr fahrenden LKW und einen Mähdrescher überholen. Als sie sich bereits auf Höhe des Mähdreschers befand, scherte dieser unvermittelt, aufgrund seiner Hinterradlenkung auf die Fahrbahnmitte aus. Infolgedessen musste die 40-Jährige stark abbremsen. Der ebenfalls bereits zum Überholen ausgescherte 27-jährige LKW-Fahrer hinter ihr versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision mit dem Heck des Autos aber vermutlich aufgrund des zu geringen Abstandes nicht mehr vermeiden. Erst nachdem andere Verkehrsteilnehmer den 41-jährigen Mähdrescher-Fahrer auf den Unfall aufmerksam machten, unterbrach dieser seine Fahrt. Jedoch sah er vor Ort keine Schuld am Unfallgeschehen und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit. Er konnte ermittelt werden und gelangt nun wegen Verkehrsunfallflucht zur Anzeige. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro.

Mengen

Sprinter bleibt in Unterführung stecken

Die Höhe seines eigenen Fahrzeugs hat ein Sprinter-Fahrer am Dienstag an einer Unterführung in der Klosterstraße unterschätzt. Der 37-Jährige war gegen 1 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Durchfahrt aufgrund der Nichtbeachtung der maximalen Durchfahrtshöhe stecken geblieben. Seine Mitfahrer verletzten sich bei dem Aufprall allesamt leicht. An der Unterführung entstand kein Schaden, jedoch musste der Sprinter abgeschleppt werden.

