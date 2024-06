POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Brand auf einer Dachterrasse

Freiburg (ots) - Am Freitag, 07.06.2024, in dem Zeitraum zwischen 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Specialized entwendet. Es stand in der Goethestraße und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt fast 4.000 Euro. In der Nacht von Sonntag, 09.06.2024 auf Montag, 10.06.2024, wurde ein weiteres Pedelec der Marke Focus entwendet. Das Pedelec stand verschlossen vor einem ...

mehr