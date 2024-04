Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann drohte mit Machete in der Hand

Warendorf (ots)

Am Freitag, 6.4.2024 hielt sich gegen 22.50 Uhr eine kleine Gruppe auf dem Marktplatz in Ahlen auf, die gemeinsam etwas trank. Ein 37-jähriger Ahlener fuhr mit seinem E-Scooter auf die Gruppe zu, legte den Roller ab, schlug eine 27-Jährige sowie einen 23-Jährigen und holte eine Machete aus seinem Rucksack. Mit dieser fuchtelte der Mann aggressiv vor den Ahlenern und drohte ihnen. Als die Polizei dort eintraf, lag die Machete in der Nähe der Gruppe auf dem Rasen und der Tatverdächtige hielt sich dort ebenfalls auf. Die Beamten befragten die Beteiligten und nahmen den Ahlener anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Da er laut Zeugen mit dem E-Scooter gefahren war, ließen die Einsatzkräfte dem 37-Jährige eine Blutprobe entnehmen. Denn er war deutlich alkoholisiert und stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Die Machete wurde sichergestellt und mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, u. a. weil der E-Scooter nicht versichert war.

