Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallfahrer besitzt keinen Führerschein

Warendorf (ots)

Am Freitag, 5.4.2024, 17.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Ahlen, bei dem sich herausstellte, dass einer der Beteiligten keinen Führerschein besitzt. Der 23-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Straße Im Pattenmeicheln in Fahrtrichtung Westfalendamm und beabsichtigte nach links auf die Gemmericher Straße abzubiegen. Dabei verlor der Ahlener die Kontrolle über sein Auto und geiet etwa 25 Meter hinter der Einmündung in den Gegenverkehr. Dort stieß der 23-Jährige mit dem entgegenkommenden Pkw eines 65-jährigen Ahleners zusammen. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der junge Fahrer keinen Führerschein besitzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell