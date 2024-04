Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Blutproben nach Alleinunfall entnommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 4.4.2024 verlor eine Autofahrerin in Ostbevern, Dorfbauerschaft gegen 3.50 Uhr die Kontrolle über ihr Auto und verletzte sich leicht. Die 19-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Landstraße und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto drehte sich und blieb im Graben stehen. Die Ostbeveranerin gab an, Alkohol getrunken zu haben. Deshalb ließen Polizisten der Fahranfängerin Blutproben entnehmen und stellten ihren Führerschein sicher. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell