Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Gefährliches Überholmanöver

Abseits der Straße endete die Fahrt für einen Autofahrer am Montag bei Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 8 Uhr fuhr der 26 Jährige mit seinem VW auf der Landstraße von Eybach kommend in Richtung Geislingen. Obwohl der Straßenverlauf für ihn nicht einsehbar war, wollte er einen Laster und eine weiteres Auto in der Waldhauser Steige überholen. Gleichzeitig musste der Lkw Fahrer nach links ausscheren, um in eine Kehre zu fahren. Der VW Fahrer wich im Scheitelpunkt der Kehre nach links aus und landete in der Böschung. Dabei wurde sein Auto stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Zu einer Berührung mit den anderen Fahrzeugen kam es nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Auf den 26-jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu.

+++++++ 1488123 (JC)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell