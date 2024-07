POL-SO: Versuchter Einbruch in Geschäft

Welver (ots) - Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend (06.07.), gegen 20.20 Uhr, in Welver-Schwefe in der Straße Am Hügel. Ein 72-jähriger Soester war mit seinem Traktor und Anhänger zur Unfallzeit die Straße Am Hügel in östliche Richtung gefahren. Ausgangs einer Linkskurve kam er eventuell aufgrund eines internistischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit ...

mehr