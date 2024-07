Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Motorradfahrer

Möhnesee (ots)

Am Sonntagmorgen (07.07.), gegen 08.50 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Hamm mit seinem Krad die Arnsberger Straße von Möhnesee-Delecke in Fahrrichtung Arnsberg. In einer langgezogenen Rechtskurve, kurz vor dem Abzweig zum Südufer, kam dem Kradfahrer aus der Gegenrichtung ein Pkw entgegen. Der Kradfahrer musste, eigenen Angaben zufolge, eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu verhindern. Dabei hatte sich der Pkw bereits auf der Fahrspur des Kradfahrers befunden. Durch die Vollbremsung kam der Hammer mit seinem Motorrad zu Fall und schleuderte nach links über die Gegenfahrbahn hinweg in die angrenzende Böschung des Möhneseeufers. Wie durch ein Wunder rutschte er dabei genau durch eine Lücke zwischen zwei Leitplanken, die dort installiert sind. Mit relativ leichten Verletzungen wurde der Hammer zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme musste die B 229 in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden.

Von dem unfallbeteiligten Pkw-Fahrer, der die Kurve offensichtlich geschnitten hatte und dabei dem Kradfahrer auf seiner Fahrspur entgegenkam, fehlt jede Spur. Dieser setzte seine Fahrt in Richtung Möhnesee-Delecke über die Möhneseebrücke fort, ohne sich um den gestürzten Kradfahrer zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich, laut Angaben des Kradfahrers, um einen SUV, Mercedes-Benz, ML, Farbe silber, mit einem Dachzelt gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder Hinweise zu dem flüchtigen SUV, Mercedes-Benz, geben können. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Soest unter Telefon 02921-9100 0. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell