Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Welver (ots)

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend (06.07.), gegen 20.20 Uhr, in Welver-Schwefe in der Straße Am Hügel. Ein 72-jähriger Soester war mit seinem Traktor und Anhänger zur Unfallzeit die Straße Am Hügel in östliche Richtung gefahren. Ausgangs einer Linkskurve kam er eventuell aufgrund eines internistischen Notfalls nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Telefonmast und fuhr im weiteren Verlauf gegen eine Scheune. Hier kam das Gespann schließlich zum Stehen. Infolge des Unfallgeschehens war der Soester in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt und des Rettungsdienstes verstarb der 72-jährige Mann noch an der Unfallstelle. (hn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell