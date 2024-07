Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung

Lippstadt (ots)

Am 3. Juli führten Polizeibeamte der Polizei Lippstadt in der Zeit von 13 bis 21 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt durch. Die in zivil gekleideten Einsatzkräfte bestreiften insbesondere die kriminalitätsbelasteten Bereiche in der Innenstadt und kontrollierten Personen sowie Fahrzeuge. Besonderes Augenmerk wurde auf die Kontrolle von E-Scootern gelegt, da diese derzeit im Lippstädter Bereich mehrfach entwendet wurden. Bei zwei kontrollierten Personen wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Des Weiteren wurden diverse Verkehrsverstöße geahndet. Die Beamten führten im Laufe des Einsatzes zahlreiche Bürgergespräche, denen zu entnehmen war, dass die Bevölkerung die Polizeipräsenz in der Innenstadt sehr begrüßte. Die Polizei in Lippstadt wird auch zukünftig regelmäßig derartige Einsätze durchführen, um die Kriminalität nachhaltig zu bekämpfen. (dk)

