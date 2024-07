Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall - Schwarzer Pkw flüchtet

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Arnsberger Straße. Im Bereich der dortigen Auffahrt zur Autobahn 44 in Richtung Dortmund, befuhr eine 33-jährige Soesterin mit ihrem Mazda die Arnsberger Straße und beabsichtigte auf dem Rechtsabbieger Fahrstreifen auf die Autobahn aufzufahren. Ein vor ihrem Mazda fahrender bislang unbekannter Pkw zog plötzlich, ohne den Blinker zu betätigen, nach links und bremste gleichzeitig stark ab. Die 33-Jährige konnte aufgrund einer unmittelbar getätigten Vollbremsung eine Kollision mit dem schwarzen Fahrzeug vermeiden. Allerdings gelang dies insgesamt drei Fahrzeugen, die sich hinter dem Mazda das Soesterin befanden, nicht mehr rechtzeitig. Es kam zu Auffahrunfällen, bei denen insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfallgeschehen in unbekannte Richtung, ohne sich um die Folgen gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden. (dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell