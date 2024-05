Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Oberspier (ots)

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall, der sich im Kyffhäuserkreis ereignete, schwer verletzt worden. Sie befuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem VW die Bundesstraße 4 in Oberspier in Richtung Sondershausen. Als der vorausfahrende Opel verkehrsbedingt halten musste, fuhr die 21-Jährige mit ihrem Pkw auf. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Die 21-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

