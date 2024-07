POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots) - Seit dem 3. Juli wird der 34-jährige Andrej Amadeus T. vermisst. Der 34-Jährige wurde zuletzt gegen 22:20 Uhr in der LWL-Klinik in Benninghausen gesehen und befindet sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Andrej Amadeus T. kann wie folgt beschrieben werden: - circa 1,75 Meter groß - hagere, abgemagerte Statur - schwarze, ...

