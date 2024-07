Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Willkommen im Team 110!

Kreis Soest (ots)

"Jetzt sind wir nicht nur Fachabiturientinnen, sondern gleichzeitig auch Kommissarsanwärterinnen," freuen sich Nele Nagelmeier, Geeske Leifert und Lara Pinke über das bestandene Fachabitur Polizei und dem anstehenden dualem Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.

Am 1. Juli 2024 erhielten die drei Schülerinnen aus dem Kreis Soest ihr Abschlusszeugnis im Rettungszentrum in Dortmund. Am Konrad-Klepping-Berufskolleg in Dortmund schlossen insgesamt 29 Schüler erfolgreich die Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst ("FOS Polizei") nach zwei Schuljahren ab. Sie sind die ersten Absolventen des neuen Fachabiturs Polizei.

