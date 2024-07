Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher sucht wohliges Nest

Warstein (ots)

Heute Morgen, gegen 3:27 Uhr, brach ein unbekannter Mann in eine Wohnung in der "Homertrift" ein. Er trat die Haustür auf, aß sich in der Küche satt und begab sich anschließend ins Badezimmer. Geweckt durch das Geräusch einer elektrischen Zahnbürste entdeckte die 43-jährige Warsteinerin den Einbrecher in ihrem Badezimmer. Daraufhin weckte sie ihren 45-jährigen Ehemann, der den Unbekannten vor die Tür setzte. Dieser floh in Richtung "Am Hillenberg". Der Unbekannte entwendete keine Wertsachen. Er war scheinbar "nur" hungrig und ihm war kalt.

Der Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann wirkte südeuropäisch, er ist circa 1,65-1,70 Meter groß und ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er hat kurze, braune, lichte Haare und trägt einen braunen Vollbart. Er war mit einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Hose bekleidet. Er sprach gebrochen Englisch.

Wer Hinweise zu dem unbekannten Einbrecher hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell