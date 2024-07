POL-SO: Diebe stehlen Kabel aus Rohbau

Warstein (ots) - Heute Morgen, gegen 3:27 Uhr, brach ein unbekannter Mann in eine Wohnung in der "Homertrift" ein. Er trat die Haustür auf, aß sich in der Küche satt und begab sich anschließend ins Badezimmer. Geweckt durch das Geräusch einer elektrischen Zahnbürste entdeckte die 43-jährige Warsteinerin den Einbrecher in ihrem Badezimmer. Daraufhin weckte sie ihren 45-jährigen Ehemann, der den Unbekannten vor die ...

