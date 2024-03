Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kleinkind bei Unfall mit PKW leichtverletzt

Bad Sobernheim (ots)

Am Sonntag, den 03.03.2024 kam es gegen 15:45 Uhr in der Straße "Am Mühlenteich" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 4-jährigen Fahrradfahrer. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war eine 90-jährige Frau aus der VG Nahe-Glan mit ihrem Mercedes in Richtung Felkestraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 4-jähriger Junge von rechts mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Hierbei trug er einen Schutzhelm. Der 4-jährige Junge konnte zeitnah durch Kräfte eines zufällig über Bad Sobernheim befindlichen Rettungshubschraubers medizinisch versorgt und anschließend in die Uni-Klinik nach Mainz geflogen werden. Bei den ersten Untersuchungen wurden schwere Verletzungen ausgeschlossen. Der Junge wird vermutlich zur Überwachung eine Nacht im Krankenhaus verbleiben. An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Gegen die fahrtüchtige Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

