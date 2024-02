POL-PIKIR: Einbruchsdiebstahl in Bad Sobernheim; Zeugenaufruf

Martinstein (ots) - In der Nacht zum Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte der PI Kirn gegen 01:20 Uhr in der Ortslage Martinstein einen 25-jährigen PKW-Fahrer. Im Laufe der Verkehrskontrolle konnte dieser den Beamten lediglich einen, in Deutschland nicht gültigen, ausländischen Führerschein vorweisen, weswegen ihm vor Ort die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In ...

mehr