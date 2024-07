Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Werl - Büderich (ots)

In der vergangenen Nacht, gegen 00:25 Uhr, fiel einem aufmerksamen Zeugen eine verdächtige Person mit einer Sturmhaube auf der Büdericher Bundesstraße in Höhe einer Pizzeria auf. Die Person versteckte sich hinter einem Werbeplakat. Der Zeuge meldete seine Beobachtung der Polizei in Werl. Die Polizeibeamten machten sich sofort auf den Weg und konnten, die vom Zeugen beschriebene Person, auf der Schlesienstraße feststellen. Als die Beamten die Person ansprachen und aufforderten stehen zu bleiben, rannte er davon. Die Polizisten verfolgten den Flüchtigen zu Fuß. Schließlich konnte er in einem Garten auf der Anwende gestellt werden. Dort versteckte er sich unter einer Luftmatratze. Bei der Durchsuchung des 15-Jährigen Werlers fanden die Beamten eine Sturmhaube, zahlreiche Fußballaufkleber und Farbstifte. Außerdem hatte er eine Tüte bei sich, in der sich Sprühdosen und Schablonen befanden. Zudem hatte der 15-Jährige frische Farbe an den Händen. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche bereits zwei Stromverteilerkästen, eine Werbetafel, einen Zaun und ein Verkehrszeichen auf der Büdericher Bundesstraße beschmiert hatte. Er wurde von dem Beamten mit zur Polizeiwache genommen, wo er an seine Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell