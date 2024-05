POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrader Straße/ Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben eine Schalke 04-Fahne aus einem Garten an der Bergflagge in Hausdülmen gestohlen. Zwischen 22.30 Uhr am Freitag (17.05.24) und 6.30 Uhr am Samstag (18.05.24) brachen die Täter die Sicherung auf und entwendeten diese. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

