POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Bergflagge/ Fahne gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Industriestraße in den Technikraum einer Waschstraße eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Sonntag (19.05.24) und 14.30 Uhr am Montag (20.05.24) hebelten die Einbrecher eine Tür auf. Sie entwendeten Bargeld. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

mehr