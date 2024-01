Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hilflose Person schlägt auf Bundespolizistin ein

Mönchengladbach (ots)

Bundespolizisten wurden am Mittwochmorgen (23. Januar) um 10.10 Uhr, auf der Wache am Hauptbahnhof in Mönchengladbach über eine hilflose Person am Busbahnsteig informiert. Bei Ansprache des Mannes (25) schlug er einer Beamtin mit einer gefüllten Plastikflasche ins Gesicht. Bis 20 Uhr wurde er in Gewahrsam genommen.

Als Beamte der Bundespolizei den 25-jährigen Deutschen, der am Busbahnsteig am Mönchengladbacher Hauptbahnhof auf dem Boden lag ansprachen, holte er mit einer vollen 0,5 Liter Plastikflasche aus und schlug einer Beamtin ins Gesicht. Sie konnte den Schlag abwehren.

Der Mann verhielt sich äußerst aggressiv und wurde der Wache zugeführt. Nach einer richterlichen Anordnung über die Gewahrsamnahme wurde der 25-Jährige in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Mönchengladbach übergeben. Ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Beamtin blieb weiterhin dienstfähig.

