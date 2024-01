Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bringt zwei Gesuchte hinter Gitter

Bielefeld (ots)

Für zwei Männer ist Bielefeld zur vorläufigen Endstation geworden. Sie sitzen nach Kontrollen der Bundespolizei jetzt in Haft.

Am Dienstagvormittag (23. Januar) nahmen Bundespolizisten einen 27-jährigen Türken fest, der zuvor in einem ICE von Hamm nach Bielefeld ohne Fahrschein angetroffen wurde. Da er ausreisepflichtig war, hatte das Ausländeramt Lippstadt ihn zur Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen zur Festnahme ausgeschrieben. Er wurde zur Anordnung der Abschiebehaft beim Amtsgericht Bielefeld vorgeführt.

In der Nacht zum Mittwoch haben Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Haupthalle des Bielefelder Hauptbahnhofs einen 55-jährigen Polen kontrolliert. Ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld lag gegen den Mann vor, weil er eine neunmonatige Haftstrafe wegen Geldfälschung nicht angetreten hatte. Er wurde umgehend in die Justizvollzugsanstalt in Brackwede eingeliefert.

