BPOL NRW: Bundespolizisten stellen 42-Jährigen nach Einbruchs- und Diebstahlsserie

Bonn (ots) - In den Morgenstunden des 23. Januars soll ein 41-jähriger Lette im Bonner Hauptbahnhof eine 41-jährige Kasachin mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Beamte der Bundespolizei nahmen den Mann vorläufig fest. Die Geschädigte war so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus stationär ...

mehr