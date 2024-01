Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Durch Sturm umgestürzter Baum - Zug in Bad Driburg entgleist

Bad Driburg (ots)

Ein entgleister Zug hat am Mittwochmorgen (24. Januar) für einen Einsatz von Bundespolizei und Feuerwehr gesorgt. Die Regionalbahn 84 von Paderborn nach Höxter-Ottbergen war gegen einen umgestürzten Baum gefahren.

Um 08.23 Uhr entgleiste die Eggebahn bei Bad Driburg, als sie gegen einen im Gleis liegenden Baum gefahren war. Wahrscheinlich aufgrund des Sturmes war der in das Gleis gestürzt. Die rund 50 Fahrgäste blieben bei dem Unfall unverletzt. Um kurz nach zehn Uhr war die Evakuierung der Fahrgäste abgeschlossen, sie konnten ihre Fahrt verspätet mit einem Bus fortsetzen. Der Einsatz von Bundespolizei und Feuerwehr dauerte bis 10.45 Uhr. Die Streckensperrung zur Bergung des Zuges dauert indes noch an. Sie soll nach Einschätzung der Nordwestbahn bis mindestens in die Abendstunden andauern.

