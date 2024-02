Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Eine Verkehrskontrolle in der Reichswaldstraße wurde am Sonntagmorgen einem 43-Jährigen zum Verhängnis. Der Mann fiel der Streife auf, als er gegen 6 Uhr mit seinem Opel Corsa unterwegs war. Der deutliche Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers ergab bei der anschließenden Kontrolle den Verdacht, dass er alkoholisiert sein könnte. Satte 2,31 Promille brachte der Atemalkoholtest zu Tage. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und nahmen den Autofahrer mit zur Dienststelle. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die genauen Aufschluss über die Alkoholisierung des Mannes geben soll. Der 43-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr rechtfertigen. |kfa

