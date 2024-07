Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Unfall - 1 leichtverletzte Person

Warstein-Niederbergheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und rund 14000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls in Warstein-Niederbergheim. Am vergangenen Freitag befuhr eine 49-jährige Frau aus Warstein um 17:20 Uhr mit ihrem Opel den Kirchweg in Fahrtrichtung Bengolweg. In der dortigen Linkskurve geriet sie zu weit nach links und kollidierte deshalb mit einem 27-jährigen Mann aus Essen der den Kirchweg mit seinem VW Golf in entgegengesetzte Richtung befuhr. Durch den Aufprall verletzte sich die Opel Fahrerin leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kirchweg komplett gesperrt werden. (RS)

