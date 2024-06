Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei muss Hauptbahnhof Dortmund mehrfach sperren

Dortmund (ots)

Die Bundespolizei errichtete am Abend des 29. Juni temporäre Sperrungen am Dortmunder Hauptbahnhof, um so die Rückreise der Zuschauerinnen und Zuschauer des Public Viewings sowie die Besucherinnen und Besucher des Stadions zu gewährleisten.

Während der Anreisephase zur Spielbegegnung Deutschland gegen Dänemark nutzen ca. 12.000 deutsche und 1.200 dänische Fußballfans die regulären Zugverbindungen zum Hauptbahnhof Dortmund. Diese verlief ruhig.

Im Rahmen der Abreisephase kam es zu hohen Auslastungen, weshalb es immer wieder zu temporären Sperrungen der Eingänge des Hauptbahnhofs kam. Dies war zum Schutz der Reisenden erforderlich. Teilweise wurden durch die Einsatzkräfte auch die Bahnsteige gesperrt, um den Zufluss der Reisenden zu regulieren. Hier nutzten ca. 20.000 deutsche und 1.200 dänische Fußballfans den Nahverkehr.

Die Bundespolizei verzeichnet keine nennenswerten Vorkommnisse während des gesamten Fußballspiels in ihrem Zuständigkeitsbereich.

