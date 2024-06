Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt heute bei Grenzkontrollen zahlreiche Messer und Teleskopschlagstock

Bild-Infos

Download

Aachen Tüddern/Kreis-Heinsberg (ots)

Die Bundespolizei hat heute während der Grenzkontrollen in der Euregio 4 Personen mit Messern und einem Teleskopschlagstock festgestellt und sie beschlagnahmt.

Alleine auf der Bundesstraße 56 bei Tüddern/Kreis Heinsberg fanden die Beamten innerhalb von 2 Stunden bei einem 23-jährigen Niederländer ein Butterflymesser und bei einem 26-jährigen Polen sowie einem 34-jährigen Bulgaren jeweils ein Einhandmesser. Die Messer wurden beschlagnahmt und gegen sie wurden Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Waffengesetz gefertigt.

Im Anschluss gestattete man ihnen die Weiterfahrt.

Ein 42-jähriger Deutscher fiel den Beamten in der Kontrollstelle in Aachen-Lichtenbusch an der BAB 44 auf. Er hatte verbotener Weise einen Teleskopschlagstock mitgeführt. Nach seiner Aussage wollte er diesen als Glasbrecher bei einem Unfall nutzen.

Der Teleskopschlagstock wurde beschlagnahmt und er konnte nach der Anzeigenaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

Das Bild in der Pressemappe ist pressefrei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell