Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verstoß gegen das Waffengesetz, Diebstahl aus Fahrzeug

Menden (ots)

Kinder meldeten der Polizei am Samstagnachmittag, dass ein Mann mit einer Waffe auf dem Spielplatz an der Grevenhofstraße sitze. Er habe mehrfach seine Schusswaffe durchgeladen. Die minderjährigen Zeugen flüchteten darauf und warteten auf die Polizei. Als die eintraf, hatte sich der Mann bereits entfernt. Im Laufe der folgenden Fahndung entdeckten die Beamten die beschriebene Person am Jugendtreff an der Bahnhofstraße auf einem E-Scooter. Er beteuerte zwar, keine Schusswaffe dabei zu haben und bestritt auch, am Spielplatz gesessen zu haben. Bei seiner Durchsuchung kam jedoch eine geladene Schreckschusswaffe zum Vorschein. Er bekam eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizei stellte die Schreckschusspistole sicher. In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde Am Vogelsang in einen geparkten schwarzen Hyundai eingebrochen. Unbekannte stahlen zwei im Fahrzeug liegende Sporttaschen sowie Schlüssel. (cris)

