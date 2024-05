Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Lagerhallen

Altena (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen sind Unbekannte in Lagerräume am Winkelsen eingebrochen. Angaben zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei noch nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. Ein weiterer Einbruch in eine Lagerhalle in der unteren Rahmede erfolgte wahrscheinlich bereits im Laufe des vergangenen Monats, wurde aber erst am Mittwoch der Polizei gemeldet. Unbekannte sind auf unbekannte Art in die vermietete Lagerhalle zwischen Süd- und Rahmedestraße eingedrungen. Sie verwüsteten die Lagerhalle, beschädigten Scheiben und hinterließen Müll. Zwei abgestellte Pkw wurden rundherum beschädigt und eines der Fahrzeuge zusätzlich mit schwarzer Farbe besprüht. Auf den Wänden, Fenstern und anderen Gegenständen befinden sich weitere Graffitis. Was gestohlen wurde, konnte bei der Aufnahme der Anzeige noch nicht gesagt werden. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schwerfen Diebstahls in/aus Fabrikations- und Lagerräumen sowie wegen Sachbeschädigung durch Graffiti an nicht frei zugänglichen Orten. (cris)

