POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024 im nördlichen Kreisgebiet MK

Schalksmühle (ots) - In der Nacht zum Dienstag wurde Am Bahnhof ein Wohnmobil gestohlen. Unbekannte öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss am Tor des Parkplatzes und entwendeten den Citroen KW 24/ EG/DF 003. Es wurde von der Polizei zur Fahndung ausgeschrieben. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

