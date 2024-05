Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann auf der Straße

Gebäude beschmiert

Lüdenscheid (ots)

Gleich zweimal beschäftigte ein 52-jähriger Mann am Dienstag den Rettungsdienst. Beim zweiten Einsatz bekam ein Rettungshelfer Schläge. Das erste Mal hatte ihn ein Rettungswagen an der Straße aufgelesen und ins Krankenhaus gebracht. Dort randalierte er jedoch, so dass ihm die Klinik nach der Untersuchung ohne Befund Hausverbot erteilte und ihn entließ. Kurz vor 17 Uhr lag der erheblich alkoholisierte Mann erneut auf dem Kalver Landweg. Aufmerksame Zeugen holten den Rettungsdienst. Auch diesmal stellten die Rettungshelfer sofort fest, dass kein Behandlungsbedarf besteht, sondern zogen die Polizei hinzu, um den Mann von der Fahrbahn zu bekommen. Während die Helfer auf die Polizei warteten, verpasste der immer noch auf der Straße liegende Mann einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes einen Schlag ins Gesicht. Die Polizei nahm den 52-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und schrieb eine Anzeige wegen Körperverletzung.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Gebäude mit Farbe besprüht. Auf einem Vereinsheim am Unteren Worthhagen prangen nun die Worte "ACAB" und "Fuck the Police". Alarmanlage und Klingelschild wurden übersprüht. Dort verwendeten die Täter silberne Farbe. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag. Am Eulenweg übersprühten Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag Fenster und Wände der Adolf-Reichwein-Gesamtschule. Es gibt nun verschiedene Zeichnungen und Worte auf dem Gebäude. Im Olpendahl dienten die Wände der Grundschule Wehberg zwischen Mittwoch- und Sonntagmorgen als Malfläche, um in Gelb "ACAB" und andere Worte zu anzubringen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell