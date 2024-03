Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Jugendlicher durch Messerangriff leicht verletzt

Grabow (ots)

In Grabow ist am Freitagabend ein 17-jähriger Jugendlicher auf offener Straße bei einem Angriff mit einem Messer leicht verletzt worden. Zwei Tatverdächtige sollen den Jugendlichen zunächst bedroht haben, worauf der 17-Jährige seinen Vater zur Unterstützung hinzugerufen hatte. Während eines Handgemenges soll dann einer der beiden Angreifer ein Messer gezogen und den 17-Jährigen damit eine Verletzung am Arm zugefügt haben. Zudem ist eine schwangere Frau im Zuge des Gerangels durch einen Schlag leicht verletzt worden. Sie kam anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige wurde vor Ort medizinisch behandelt. Die beiden Tatverdächtigen, die nach dem Vorfall flüchteten, sind der Polizei bereits namentlich bekannt. Gegen die 15 und 18 Jahre alten Verdächtigen wird jetzt wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

