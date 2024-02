POL-GT: Vermisstenfahndung wird eingestellt

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock/ Rietberg/ Harsewinkel (FK) - Am Donnerstag (08.02.,) waren zahlreiche karnevalsbegeisterte Besucherinnen und Besucher in Schloß Holte-Stukenbrock, Rietberg und in Harsewinkel unterwegs. Aufgrund des Regens waren die Straße insbesondere in den fortgeschrittenen Stunden des Tages weniger besucht, als in den letzten Jahren. Die Zelte und Gaststätten waren sehr gut besucht. ...

