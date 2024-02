POL-GT: Polizei ermittelt nach mutwilliger Beschädigung eines Ackerfelds

Gütersloh (ots) - Halle/ Westf. (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Donnerstagnacht (08.02., 00.25 Uhr) in eine Tankstelle an der Brackweder Straße eingebrochen. Sie hebelten die Schiebetür zum Tankstellenshop auf und entwendeten Zigaretten aus den Auslagen am Kassenbereich. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat rund um die Tatzeit verdächtige ...

