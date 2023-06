Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Cannabispflanzen in Kleingartenanlage

Dingelstädt (ots)

Am Montag wurde die Polizei über den möglichen Anbau von Cannabispflanzen in einer Kleingartenanlage informiert. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht, dass der Gartenbesitzer widerrechtlich die Hanfgewächse angepflanzt hatte. Als der Verantwortliche für den Marihuana-Anbau in der Kleingartenanlage mit deinem Pkw eintraf, wurde seine Fahrtauglichkeit überprüft. Ein Drogenvortest zeigte den Beamten an, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz angezeigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell