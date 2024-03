Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann wehrt sich mit Schreckschusswaffe gegen Angreifer

Ludwigslust (ots)

Mit einer Schreckschusswaffe will sich am Freitagabend in Ludwigslust ein 27-jähriger Mann eigenen Angaben zufolge gegen einen 43-Jährigen zur Wehr gesetzt haben. Der 43-Jährige soll den 27-Jährigen zunächst auf dem Parkplatz vor der Polizeidienststelle angegriffen und geschlagen haben. Der 27-Jährige habe zur Abwehr von weiteren Angriffen dann eine Schreckschusswaffe gezogen und diese auf den 43-Jährigen gerichtet. Polizeibeamte wurden unmittelbar auf das Geschehen aufmerksam und brachten die Situation schnell unter Kontrolle. Gegen den 43-jährigen Angreifer ist anschließend Strafanzeige wegen Körperverletzung erstattet worden. Der Angreifer wiederum erstattete Anzeige wegen Bedrohung gegen den 27-Jährigen. Die Polizei stellte die Schreckschusswaffe sicher und verständigte die zuständige Waffenbehörde. Offenbar waren beide Männer aus privaten Gründen aneinandergeraten.

