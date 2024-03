Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kradfahrer mit Sozia kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Wozinkel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag auf der Kreisstraße 117 zwischen Wozinkel und Bahlenrade ist ein Kradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Dabei wurden sowohl der 22-jährige Fahrzeugführer als auch seine 20-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Nach eigenen Angaben habe der Kradfahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wodurch er von der Fahrbahn abgekommen ist. Nachdem das Motorrad seitlich mit einem Straßenbaum zusammenstieß, stürzten Fahrer und Mitfahrerin mit dem Krad und überschlugen sich. Beide Beteiligten mussten anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurden, wobei auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Die Kreisstraße wurde zeitweise vollgesperrt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

